ينهي مدربا الهلال والأهلي البرتغالي خيسوس والألماني يايسله تحضيراتهما الفنية لمواجهة «الكلاسيكو» التي ستجمع الزعيم والراقي غدا (الجمعة) عند الساعة (9:00) مساء على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة (11) في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري المدربان مناورة ختامية في الحصة التدريبية التي سيعتمدان من خلالها الأسلوب الفني المناسب، والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوضان بها لقاء الكلاسيكو الكبير.إذ تعتبر المواجهة الأولى بين المدرب الهلالي خيسوس والمدرب الأهلاوي يايسله في الموسم الحالي، ويطمح المدربان لتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط، من أجل المنافسة على الفوز بلقب الدوري، فالمدرب خيسوس فريقه يعتلي صدارة الترتيب برصيد (26 ) نقطة، فيما المدرب يسله فريقه يحتل المركز الرابع بـ(22) نقطة، والانتصار يعتبر ذات أهمية كبيرة لمدربي الفريقين في مشوارهما بالدوري، فمن سيقود فريقه للانتصار بـ«كلاسيكو» التحدي «الأوروبي» في دوري روشن السعودي للمحترفين بين المدربين البرتغالي خيسوس، والألماني يسله.ويواجه الرباعي في الفريقين علي البليهي، نيفيز من (الهلال)، وعبدالباسط هندي، وابانيز من (الأهلي) خطر الإيقاف في حال حصول أحدهم على الإنذار الرابع في مباراة «الكلاسيكو»، إذ ستكون مباراة الزعيم عقب لقاء «الكلاسيكو» أمام الفتح (الجمعة) الثالث نوفمبر القادم عند الساعة (6:00) مساء بالأحساء، فيما الأهلي سيواجه الرياض (الأحد) الرابع من الشهر ذاته عند الساعة (9:00) مساء بجدة، ضمن مباريات الجولة (12) في بطولة الدوري.انفوجرافيكموقف الفريقين في الدوري- الهلاللعب: 10 مبارياتعدد النقاط: 26المركز: الأول- الأهليلعب: 10 مبارياتعدد النقاط: 22المركز: الرابع