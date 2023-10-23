أكد مدرب نادي النصر لويس كاسترو جاهزية فريقه غداً أمام ضيفه فريق الدحيل القطري ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وقال من خلال المؤتمر الذي عقد في ملعب الأول بارك: جميع اللاعبين جاهزون لخوض اللقاء، ولم يكن لدينا مدة طويلة للتجهيز أكثر للمباراة، وكان يوم أمس استشفاء للاعبين، واليوم هو الذي سيكون يوم التحضير الفعلي.

وأضاف: لدينا مسؤولية كبيرة في عالم كرة القدم ونركز على جمالية الكرة، وتركيزنا دائما على مرمى الخصم، وأنا أعلم بالأسماء الموجودة لدينا ونحتاج أن نلعب بشكل هجومي مع توازن بالخلف. وتابع: دائما أبحث عن إخراج أفضل ما لدى لاعبيّ وأجعلهم سعداء، فالسعادة تكون حينما تكون الكرة بأقدام اللاعب، لذلك أبحث عن طريقة تجعل اللاعبين سعداء، لذلك ستتوج في البطولات حينما تجعلهم سعداء.

وزاد: ماني يعطي صورة مختلفة للفريق عن التي يقدمها غريب، وتحركات كريستيانو بتواجد ماني مختلفة عن تحركاته في حال عدم وجوده، لذلك كل مباراة لها خياراتها وطريقتها، ونحن نمتلك 7 لاعبين أجانب متاحين، سأختار منهم 5، وسنلعب أمام فريق صعب ونُريد أن نفوز بالمباراة، ونحن نحلل الخصم ونحلل إحصائيات لاعبينا قبل اختيار اللاعبين، لذلك أحياناً لا تفهمون لماذا نختار بعض اللاعبين لأنكم غير مطلعين على هذه الإحصائيات.

من جهته، أبدى لاعب الفريق ساديو ماني سعادته باختياره أن يكون أحد المشاركين مع الفريق أمام الدحيل، وقال: نحن جاهزون لمواجهة الدحيل، وننتظر انطلاق صافرة الحكم وسأعطي كل ما لدي وأنا سعيد بوجودي هنا مع الفريق، وأتأقلم يومًا بعد يوم مع العالمي.

واختتم ماني قائلًا: الدوري السعودي صعب، وهناك فرق كبرى على مستوى عالٍ، ونحتاج جمهور النصر ليدعمنا في كل مباراة محلياً وخارجياً.