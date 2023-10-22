تفوق فريق الرياض على ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في ختام لقاءات الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي.

شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين، ومن هفوة دفاعية اتفاقية من عبدالله الخطيب خطف محمد العقل الكرة لتصل لزميله خالد شويع ويسددها قوية في شباك الاتفاق كهدف أول للرياض (د: ١٤)، ليشن الاتفاق عدة هجمات لإدراك التعادل ولكن تألق حارس الرياض مارتن كامبانيا حال دون ذلك، لينتهي اللقاء بفوز الرياض بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة يحقق الرياض فوزه الثالث ويصل للنقطة ١١ في المركز ١١، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند ١٧ نقطة في المركز السابع.