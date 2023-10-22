كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه سيدافع عن ألوان نادي النصر حتى صيف العام 2025، مطمئنا بذلك جماهير ناديه بعد الأنباء الأخيرة حول توقف مسيرته الرياضية عند هذا الحد. وقال لقناة «SSC» عقب مواجهة فريقه أمام ضمك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، والتي كسبها بنتيجة 2-1: «ما هو مؤكد أنني سأواصل مع النصر الموسم الحالي والقادم، أما عن موعد الاعتزال، فلا أعرف حقيقة، أنتظر حتى يقول لي جسدي كريستيانو توقف».وعن سر مستوياته القوية في الفترة الأخيرة رغم بلوغه سن الـ38، قال النجم البرتغالي: «العمل الشاق الذي أقوم به هو ما يجعلني دائما في القمة». ولم ينسَ رونالدو في التقرير الذي بثه موقع الـ«RT» الحديث عن «التيفو» الذي رفعته جماهير النصر من أجله في اللقاء بعد أن وصل إلى 200 مباراة دولية مع البرتغال، حيث قال: «أشكر الشعب السعودي وأشكر جمهور النصر على حفاوتهم بي والأجواء في الملعب كانت رائعة».