يواجه مهاجم فريق الاتحاد عبدالرزاق حمدالله خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة الحزم الخميس القادم عند الساعة (9:00) مساء بجدة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث سيغيب حينها عن مواجهة «الكلاسيكو» أمام الشباب (الجمعة) الثالث من نوفمبر القادم عند الساعة (9:00) مساء بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ12 في بطولة الدوري.من جانب آخر، ينهي مدرب الاتحاد سانتو مساء اليوم (الأحد) مخططاته الفنية لمواجهة القوة الجوية العراقي غداً (الإثنين) عند الساعة (7:00) مساء على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيجري مناورة كروية مساء اليوم سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني المناسب والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء القوة الجوية العراقي؛ الذي يطمح من خلاله لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث واعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في البطولة الآسيوية.وكان الفريق الاتحادي أجرى حصة تدريبية مساء أمس عقب خوض مباراة التعاون في بريدة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي ضمن الجولة (10) في دوري روشن السعودي للمحتر فين.