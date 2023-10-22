كشفت مصادر «عكاظ» الخاصة أن إدارة النصر اتفقت مع المدافع الدولي عبدالإله العمري على التجديد لمدة خمس سنوات قادمة، بعد اتفاق الطرفين على الأمور المادية كافة، ومن المتوقع أن يعلن نادي النصر عن التجديد بشكل رسمي خلال اليومين القادمين. وجاء الاتفاق على التجديد برغبة مشتركة بين الطرفين، رغم تلقي إدارة النصر عدة عروض رسمية في الفترة الماضية من بعض الأندية. يذكر أن العمري سيدخل «الفترة الحرة» في يناير القادم.من جانب آخر غرد العمري بتغريدتين عبر حسابه الرسمي على «X» أثارتا ردود فعل واسعة بين أوساط الجماهير الصفراء، إذ غرد في الأولى «حسبي الله ونعم الوكيل»، ليطرح عدداً من التساؤلات، لكنه عاد ليغرد مرة أخرى بتغريدة أخرى عبر فيها عن سعادته بفوز فريقه وإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده في الدوري.وأشارت مصادر «عكاظ» إلى أن سبب التغريدة الأولى هو ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من بعض المغردين حول اللقطة التي بينه وبين الحارس الدولي راغد النجار، إذ اتضح أنه تم اقتصاص المقطع من الناقل التلفزيوني بعد أن ذهب النجار إليه لتحفيزه بعد إبعاده هجمة خطرة على النصر، وهو ما كشفه تصوير أحد الجماهير في المدرج إذ صور اللقطة كاملة، وهو ما ينفي الخلاف بين اللاعبين.