عُقد اليوم (السبت) الاجتماع العادي للجمعية العمومية لرابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، برئاسة طلال بن عبد الله العبيدي، رئيس مجلس الإدارة المكلف، في العاصمة الرياض. وافتتح الاجتماع باعتماد جدول الأعمال ومن ثم ألقى العبيدي كلمته بعد شكر الله مقدماً جزيل الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام للقطاع الرياضي، من لدن خادم الحرمين الشريفين، ودعم واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفق طموحات ومستهدفات المجال الرياضي ودعم الشباب في رؤية المملكة 2030.

كما أثنى المجلس على الاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، واهتمامه بكل ما يسهم في نجاح كرة القدم السعودية عامة ودوري الدرجة الأولى للمحترفين (دوري يلو) خاصة، كما قدم المجلس شكره لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر بن حسن المسحل على دعمه المتواصل واهتمامه في منافسات المسابقة.

كما رحب الرئيس المكلف بممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن مقرن وبأعضاء الجمعية العمومية المشاركين.

واستعرض الاجتماع محتوى تقرير نشاط مجلس الإدارة بدايةً بتفعيل برنامج التحول الرقمي للرابطة، ولعل أبرزها موقع مبيعات تذاكر المباريات لتسهيل تجربة الحضور، إضافة لإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة والتعاقد مع إحدى الجهات المختصة في رصد الإحصاءات الفنية للمساهمة في الوقوف على تطور المستوى الفني الى جانب تطبيق المبادرة الأولى في المنطقة «التعليق المباشر» إضافة الى تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية.

كما تضمن التقرير الذي عرض في الاجتماع هوية الكرة الجديدة، والهوية الموسيقية، واعتماد جوائز الأفضلية، وجوائز المسؤولية الاجتماعية والعديد من المبادرات التي تم إطلاقها.

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية تشكيل لجنة الانتخابات التي سوف تشرف على جميع مراحل المسار الانتخابي لمجلس الإدارة القادم حتى تاريخ عقد الجمعية الانتخابية قبيل نهاية ولاية المجلس المكلف.

كما صادقت الجمعية العمومية في ختام الاجتماع على القوائم المالية المدققة حسب تقرير المدقق المالي الخارجي.