حققت السعودية أمس (الجمعة) أول ميداليتين لها في افتتاح منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية «الرياض 2023»، التي انطلقت على صالة الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود.وجاءت الميداليتان عن طريق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه سلطان القحطاني بحصوله على فضية وزن تحت 60 كجم (كوموتيه)، في حين جاءت الميدالية الثانية عن طريق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه عبدالله آل سالم بتحقيق برونزية وزن تحت 67 كجم (كوموتيه).17 ذهبية في اليوم الأولحصل 17 لاعباً على الميدالية الذهبية في منافسات اليوم الأول، ففي منافسات السامبو، فازت ماريا غيديز بذهبية وزن 50 كجم للسيدات، وإيبوداتخون أجوجونوفا في وزن 59 كجم للسيدات، وأنجيلا جيلينسكايا في وزن 72 كجم للسيدات، وإيانا بولياكوفا في وزن تحت 65 كجم للسيدات، وعلي تورسونوف وزن تحت 71 كجم للرجال، وبافيل بانتيلييف في وزن 64 كجم للرجال، وآسلان كوربانوف في وزن تحت 88 كجم رجال، وفرقات روزييف في وزم تحت 79 كجم رجال، وتميرلان كولباي وزن فوق 88 كجم رجال، ورامان داميو في وزن 98 كجم رجال، فيما حقق ايلدر مورينو ذهبية السامبو البارالمبية لوزن تحت 79 كجم رجال.وفي منافسات الكاراتيه، حققت كيارا مانكا ذهبية كاتا سيّدات، ويو هين تانغ ذهبية كاتا رجال، وفي منافسات الكوميتيه، حقق عبدالعالي جينا ذهبية وزن تحت 60 كجم رجال، وأحمد لطفي في وزن تحت 67 كجم رجال، فيما حققت صوفيا كارديناس ذهبية وزن تحت 50 كجم سيدات، ولويزة أبوريش في وزن تحت 55 كجم سيدات.لأول مرة تطبّق مراجعة النتيجةلأول مرة تطبق في منافسات الملاكمة مراجعة نتيجة المواجهات وتغيير النتيجة في حال اكتشاف خطأ تحكيمي، حيث خصصت اللجنة المنظمة للدورة، مشرفين لتولّي مهمة المراجعة، وهم فقط من يحق لهم التدخل في تعديل النتيجة، حيث لا يحق للاعب أو المدرب أو الإداري طلب مراجعة النتيجة، ويدير كل منافسة في الملاكمة حكم داخل الحلبة، و5 قضاة خارجها.دعم الأخضر السعوديتواجد أكثر من 20 لاعباً من لاعبي المنتخب السعودي للكاراتيه للناشئين والشباب، في مدرجات صالة الأرينا بجامعة الملك سعود، لدعم لاعبي المنتخب الأول المشارك في الدورة. ويستغل لاعبو الأخضر الشباب فترة الراحة خلال معسكره الذي يقيمه حالياً في الرياض استعداداً للبطولة الآسيوية بكازاخستان، لتشجيع زملائهم في الدورة، وأبدى فزاع الصيعري لاعب المنتخب السعودي للشباب سعادته بالتواجد في دورة الألعاب العالمية القتالية ودعم زملائه في المنتخب والاستفادة من وجود نجوم العالم في اللعبة.طلاب المدارس في المدرجاتمع انطلاق المنافسات، استقبلت الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، أكثر من 300 طالب وطالبة من مختلف مدارس مدينة الرياض، حيث استمتع الطلاب بالمنافسات، كما شارك التلاميذ، أيضاً بحفل الافتتاح في صالة وزارة الرياضة، ووفرت اللجنة المنظمة للدورة وجبات صحية للتلاميذ.6 سعوديين في نهائي الملاكمةتأهل 6 لاعبين سعوديين للملاكمة للمباريات النهائية التي ستقام اليوم (السبت)، حيث ستواجه كلثوم حنتول، لاعبة المنتخب الإماراتي هيا العلي في وزن 50 كجم، الساعة 7.00 مساء، بعد فوزها على الكويتية فضة العصفور في نصف النهائي.كما ستخوض حلا الرشيدي المواجهة النهائية أمام البحرينية مريم خميس، الساعة 7.15 مساء، في وزن 54 كجم، بعد فوزها على الإماراتية مناهل المخيلي.وسيواجه ثامر المطرفي، لاعب المنتخب الإماراتي عامر الصويدر، في وزن 63.5 كجم، الساعة 8.00 مساء، بعد فوزه على الكويتي عمر أحمد، في حين سيخوض حسن كعبي المباراة النهائية، أمام الشيخ تركي آل خليفة لاعب المنتخب البحريني، في وزن 71 كجم الساعة 8.15 مساء، وذلك بعد فوزه على الإماراتي حسين الكندري.وسيلاعب السعودي محمد الصبحي، لاعب المنتخب الكويتي يوسف حسين، في وزن 80 كجم، الساعة 8.30 مساء، بعد فوزه على الإماراتي عيسى الكردي، كما تأهل السعودي سلطان المساعد للمباراة النهائية في وزن فوق 92 كجم ليلاقي البحريني دنيس لاتيبوف اليوم الساعة 8:45 مساءً، وذلك بعد تخطيه الإماراتي محمد الحفيتي في مباراة نصف النهائي.96 لاعباً في الكاراتيهفي الكاراتيه، تختتم اليوم بأوزان تحت 61 كجم وتحت 68 كجم، وفوق 68 كجم للسيدات، وأوزان تحت 75 كجم، وتحت 84 كجم، وفوق 84 كجم للرجال، ليتم بعدها تتويج الفائزين، بعد مشاركة 96 لاعباً ولاعبة منهم 7 لاعبين سعوديين ولاعبة سعودية واحدة.في حين تختتم اليوم منافسات السامبو التي شارك فيها 79 لاعباً ولاعبة منهم ثلاثة لاعبين سعوديين، حيث ستقام اليوم منافسات الفرق.انطلاق منافسات السومو والووشوتنطلق اليوم (السبت) منافستا السومو والووشو واللتان ستستمران لمدة يومين، حيث سيشارك في لعبة السومو 80 لاعباً ولاعبة، للوزن الخفيف والمتوسط والثقيل للسيدات والرجال، على أن تقام منافسات الوزن المفتوح للرجال والسيدات غداً (الأحد).كما ستنطلق اليوم منافسات الووشو بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة (36 سيدات و 44 رجال) في أوزان 52 كجم، و60 كجم، و70 كجم للسيدات، وأوزان 56 كجم، و65 كجم، و70 كجم، و75 كجم، و85 كجم للرجال، على أن تقام النهائيات (الأحد) لجميع الأوزان والفئات، وسيخوض المنتخب السعودي منافسات الووشو بأربعة لاعبين منهم 3 سيدات.فيرياني: تجربة استضافة السعودية للدورة رائعة وناجحةوصف رئيس منظمة سبورت أكورد إيفو فيرياني، تجربة المملكة العربية السعودية بتنظيم دورة الألعاب القتالية بالرائعة بكل المقاييس، وقال: رأينا حفل افتتاح مذهلاً، وانطلاق منافسات الألعاب في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأننا نجحنا في العمل مع اللجنة المنظمة في تهيئة بيئة «احتفالية» تضمن أن تكون تجربة الجمهور والرياضيين حافلة بالتنوع والإثارة، إضافة إلى الروح الرياضية السائدة بين الجميع.واعتبر فيرياني، جامعة الملك سعود، بأنها المكان المثالي لاستضافة هذا الحدث، من حيث السعة والقدرة لاحتضان كل هذا العدد من المشاركين والرياضات في مكان واحد، مشيراً إلى أنها أحد العوامل التي من شأنها أن تضمن النجاح لتنظيم حدث يفوق التوقعات.تقنية الفيديو في السامبوشهدت الدورة استخدام تقنية الفيديو، والتي يتم فيها اللجوء إلى الفيديو للتأكد من قرارات الحكام، واعتبر المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسامبو، الأمين العام للاتحاد العربي، نائب رئيس اتحاد غرب آسيا أحمد بن سعود، أن وجود تقنية الفيديو في النسخة الحالية من الدورة أمر أساسي في لعبة السامبو،.وأضاف: تحسم نتيجة مباراة السامبو بالنقاط أو بالإخضاع أو بقرار الحكم قبل انتهاء المباراة إذا سجّل اللاعب 8 نقاط، فيما تنتهي المباراة بالعلامة الكاملة إذا تم إسقاط اللاعب أرضاً ولمس ظهره الأرض بينما لم تلمس ركبتا اللاعب الآخر البساط. وبيّن أن رياضة السامبو تجمع بين أساليب الألعاب القتالية الأخرى مثل الجودو والجوجيتسو والمصارعة والآيكيدو، وتنقسم إلى فئتين هما السامبو الرياضي، والسامبو القتالي.