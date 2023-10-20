واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته وحافظ على صدارته بعد فوزه على ضيفه الخليج بهدف دون مقابل، فيما واصل الاتحاد نزيفه للنقاط بتعادله مع مضيفه التعاون بهدف لكل منهما، وتفوق الفتح على ابها بأربعة أهداف لهدف، وانتصر الفيحاء على مضيفه الاخدود بهدفين لهدف، وذلك ضمن لقاءات الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي.فعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، تفوق الهلال على فريق الخليج بهدف دون مقابل جاء برأسية مهاجمه الكسندر ميتروفيتش (د: ٣٠)، ليحقق الهلال انتصاره الثامن ويصل للنقطة ٢٦ محافظاً على صدارته للدوري، فيما تلقى الخليج الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند ٩ نقاط وفي المركز الثاني عشر.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، واصل فريق الاتحاد تفريطه في النقاط وعجز عن الفوز للمرة الثالثة على التوالي بعد تعادله الإيجابي مع مضيفه التعاون بهدف لكل منهما جاءت برأسيتين لمهاجم الاتحاد وقائده كريم بنزيما، إذ أحرز الهدف الأول لفريقه (د: ٢٢)، ولكنه عادل لفريق التعاون بعد أربع دقائق عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (د: ٢٦)، ليخرج الفريقان بالتعادل.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد تعادله الثاني ويصل للنقطة العشرين وفي المركز الثالث، كما حقق التعاون تعادله الثاني ووصل للنقطة ٢٣ وفي المركز الثاني.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، تفوق الفتح على ضيفه أبها بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز أهداف الفتح الأربعة كل من: مراد باتنا (د: ٢١)، دجانيني تفاريس (د: ٤٥+٤)، لوكاس زيلارايان (د: ٧٠)، عباس الحسن (د: ٩٠+١٠)، فيما جاء هدف أبها الوحيد عن طريق لاعبه زكريا سامي (د: ٥٥).وبهذه النتيجة يحقق الفتح انتصاره السادس ويصل للنقطة العشرين وفي المركز الرابع، فيما تلقى أبها الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند سبع نقاط وفي المركز السادس عشر.وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، انتصر الفيحاء على مضيفه الأخدود بهدفين لهدف، وتقدم الضيوف أولاً عن طريق هنري اونيكورو (د: ٢٩)، ومن ثم عادل للأخدود لاعبه سافيور غوديون (د: ٤٥+٤)، وفي الشوط الثاني أضاف الفيحاء الهدف الثاني عن طريق فاشون ساكالا (د: ٦٦).وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء فوزه الثالث ويصل للنقطة ١٤ وفي المركز الثامن، فيما تلقى الأخدود الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند ٧ نقاط وفي المركز الرابع عشر.