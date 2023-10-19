عبر لاعب الهلال والمنتخب البرازيلي «نيمار دا سيلفا» عن حزنه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، عبر حسابه الشخصي على «اكس»: «إنها لحظة حزينة للغاية. إنها الأسوأ»، وأضاف: «أعلم أنني قوي، ولكن هذه المرة سأحتاج إلى أصدقائي (عائلتي وأصدقائي) أكثر، وليس من السهل الخضوع للإصابة والجراحة. تخيل أن تمر بكل ذلك مرة أخرى بعد 4 أشهر من التعافي، ولدي إيمان، أكثر من اللازم».من جانبه، حرص اللاعب الأرجنتيني لاعب ميامي الأمريكي ليونيل ميسي على توجيه رسالة إلى زميله «نيمار»، عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، مرفقاً معها صورة تجمعه مع اللاعب نيمار خلال تواجدهما مع فريق برشلونة، كتب فيها: «أتمنى لك مزيداً من القوة».