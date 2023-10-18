أقلقت إصابة الالتواء التي تعرض لها قائد المنتخب البرازيلي والهلال النجم نيمار خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوروغواي، وخرج من الشوط الأول بسببها؛ الجماهير الهلالية والصحف العالمية والمحلية والعربية التي تداولت صور لحظة تعرضه للإصابة، مشيرة إلى أنها تخشى بأن تكون خطيرة تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.وكانت الصحف العالمية أشارت إلى أن الإصابة عبارة عن التواء قوي في الركبة، مما دعا إلى خروج نيمار باكياً من الألم، وأنه خلال الساعات القادمة سيتم عمل فحوصات طبية دقيقة لمعرفة موضع الإصابة ومدى تفاصيلها.ونشرت المواقع العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي لقطة طبيب منتخب البرازيل رودريغو لاسمار الذي قفز من مكانه بسرعة البرق متجهاً إلى أرضية الملعب لأجل الاطمئنان على النجم الهلالي، قبل أن يطلب من المدير الفني لـ«السامبا» تغييره على الفور.وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال مدير الاتصال في الاتحاد البرازيلي إنها إصابة «مقلقة»، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وأضاف: سيخضع لفحوص معمّقة، في ساوباولو.على الصعيد ذاته، قال لاعب وسط منتخب البرازيل كاسيميرو: إذا خرج بهذه الطريقة، فهذا يعني أن الأمر خطير، أتمنى ألا تكون إصابة قوية، فالإصابات تلاحقه مجددا، فهو بمجرد أن يستعيد عافيته يصاب مرة أخرى.من جانب آخر، عادت المطالبات الهلالية بالنجم الدولي الأرجنتيني ميسي وإنهاء التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليحل بديلاً عن المصاب نيمار. ووجهت مطالباتها إلى مجلس شركة إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل بسرعة التعاقد معه والتفاوض كونه البديل الأنسب لنيمار خلال المرحلة القادمة.إلا أن الصدمة التي تلقتها الجماهير الهلالية التصريحات الإعلامية التي نقلتها شبكة «ESPN»، بأن «البرغوث» رفض فكرة الخروج من نادي إنتر ميامي الأمريكي وأغلق الباب من جديد في وجه جميع الأندية التي تفكر بالتعاقد معه، ومن ضمنها الهلال، خلال الانتقالات الشتوية القادمة.إذ قال ميسي: سألعب باقي مباريات الموسم الحالي مع إنتر ميامي، حتى بعد فقدان أمل المنافسة على لقب الدوري، حتى أصل إلى الأرجنتين، في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر القادم، وأنا بكامل جاهزيتي.وكشف ليونيل ميسي أنه بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، في فترة توقف شهر نوفمبر، سيسافر مع أسرته إلى الأرجنتين؛ لقضاء فترة إجازة طويلة.وأضاف: «لأول مرة منذ سنواتٍ عديدة، سأكون قادرا على قضاء فترة إجازة طويلة مع أسرتي.. سأستمتع بوقتي في الأرجنتين، قبل العودة إلى ممارسة كرة القدم مجددا».وأوضح ميسي في نهاية حديثه، أنه سيعود إلى تدريبات نادي إنتر ميامي في شهر يناير 2024؛ للاستعداد مع الفريق للموسم الرياضي الجديد في أمريكا.