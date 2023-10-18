أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاعب وسط فريق يوفنتوس نيكولو فاجولي سبعة أشهر على خلفية المراهنات الرياضية عبر منصات سرية، وهو نشاط محظور على اللاعبين المحترفين، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاماً بالذنب والتفاوض على صفقة أدت إلى تخفيض العقوبة. جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الاتحاد الإيطالي قال فيه «عقوبة فاجولي كانت رسمياً 12 شهراً، لكن تم حسم خمسة منها على أن تستخدم في خطة علاجه من الإدمان على القمار». وحذر الاتحاد المحلي للعبة من أنه سينهي صفقة الإقرار بالذنب التي حصل عليها فاجولي وسيصبح عرضة لمزيد من الإجراءات التأديبية إذا لم يلتزم بهذا البرنامج.وكان من الممكن إيقاف فاجولي لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام، لو لم يبرم صفقة تفاوضية مع السلطات التأديبية في الاتحاد الإيطالي أقر فيها بأنه مدمن على القمار، وأنه بصدد العلاج من هذه الآفة.وقضية فاجولي هي الأولى في سلسلة من الفضائح المرتبطة بالمراهنات الرياضية التي أدت إلى استبعاد ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو من معسكر المنتخب الإيطالي، إذ تم إبلاغ تونالي (23 عاماً) وزانيولو (24 عاماً) اللذين يخوضان غمار الدوري الإنجليزي مع فريقي نيوكاسل وأستون فيلا توالياً، بالتحقيق الذي يستهدفهما.