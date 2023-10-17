تمنى النجم الدولي ولاعب النادي الأهلي السابق مصطفى بصاص أن يواصل فريق الأهلي تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في دوري روشن السعودي للمحترفين.وأكد بصاص لـ«عكاظ» أن الفريق الأهلاوي نجح في تحقيق فوز ثمين من أمام المنافس التقليدي الاتحاد في «الديربي» ضمن الجولة التاسعة بهدف مقابل لا شيء عن طريق نجمه كيسيه، الذي قدم عنواناً في التضحية والإخلاص للفريق رغم إصابته في بداية المباراة، لكنه أصر على اللعب حتى نهاية اللقاء والمساهمة مع زملائه في تحقيق الفوز على العميد وتقديم نقاط الديربي هدية لجميع محبي الأهلي.وأشاد بصاص بروح اللاعبين وحرصهم على الظهور بالصورة الفنية المميزة في الدوري، والمنافسة على اللقب، إلى جانب كأس الملك في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن اللاعبين عليهم مضاعفة الجهود الفنية في المباريات والتركيز على المستطيل الأخضر من أجل المنافسة على حصد لقبي كأس الملك والدوري في الموسم الحالي.وأشار بصاص إلى أن المدرب يسله يسير بالفريق الأهلاوي بشكل جيد، ويحتاج للمزيد من الوقت من أجل قيادة الفريق للانتصارات والبطولات في الموسم الحالي.وكان بصاص عاش فرحتين؛ الأولى بفوز الأهلي من أمام الاتحاد في «ديربي جدة»، والثانية بقدوم مولودته البكر «إيلا».