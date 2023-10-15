أعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي بيع التذكرة الأغلى في تاريخ الكرة السعودية للعضو الذهبي الشبابي الأمير عبدالرحمن بن تركي، وتبلغ قيمتها مليون ريال، ضمن فئة «الضيافة» لمباراة الشباب القادمة التي يستضيف فيها نادي الطائي على استاد نادي الشباب السبت القادم 21 أكتوبر ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر نادي الشباب تغريدة على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «بقيمة مليون ريال، التذكرة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. باسم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز».

وعبر تصريحات تلفزيونية أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الشباب محمد المنجم أن التذكرة تتضمن مزايا كثيرة، مبيناً أنها سابقة جديدة في دوري «روشن».

وقدم المنجم شكره للأمير عبد الرحمن بن تركي على دعمه المستمر لنادي الشباب.