قدّم الأمريكي بروكس كيبكا أداء مميزاً في ثاني أيام بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن، حيث نجح في تسجيل ثماني ضربات تحت المعدل أضافها على نتيجته يوم أمس ليصبح مجموع نتائجه 12 ضربة تحت المعدل وبفارق ثلاث ضربات عن أقرب منافسيه.

وشهد ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية منافسة قوية في جانبي الأفراد والفرق مع بقاء يوم واحد على تحديد الفائز باللقب العام في منافسات الأفراد ضمن دوري ليف قولف لعام 2023، والفائزين بلقب بطولة ليف قولف جدة، إضافة إلى تحسين الأوضاع قبل البطولة الختامية في ميامي وضمان المشاركة في نسخة العام القادم من الدوري العالمي.

وتفوق كيبكا حامل لقب المنافسات الفردية وقائد فريق «سماش» الفائز بمنافسات الفرق في نسخة العام الماضي من بطولة ليف قولف جدة، على منافسيه بفارق ثلاث ضربات تحت المعدل، إذ حلّ كل من الإسباني سيرجيو جارسيا قائد فريق فايربولز والأمريكي تشارلز هاول لاعب فريق كرشرز في المركز الثاني بتسجيلهما تسع ضربات تحت المعدل. متقدمين بفارق ضربة على الزيمبابوي سكوت فينسنت لاعب فريق آيرون هيدز الذي تشارك المركز الثالث مع الأمريكي برايسون ديشامبو قائد فريق كرشرز.

وفي سباق اللقب العام لمنافسات الأفراد في دوري ليف قولف، استطاع تالور جوتش احتلال الصدارة مؤقتاً بمجموع 172 نقطة أمام الأسترالي كاميرون سميث الذي تراجع للمركز الثاني بمجموع 170 نقطة، وبرايسون ديشامبو الذي ما زال في المركز الثالث بمجموع 162 نقطة.

وساهم الأداء المميز لهاول وديشامبو في اعتلاء فريقهما كرشرز صدارة جدول ترتيب منافسات الفرق في بطولة ليف قولف جدة، حيث حقق الفريق 22 ضربة تحت المعدل، وجاء خلفه فريقا سماش وفايربولز بمجموع ضربات بلغ 19 ضربة تحت المعدل لكل فريق.

وفي نهاية اليوم الثاني عقد مؤتمر صحفي شارك فيه بروكس كيبكا، وعلّق على صدارته لمنافسات الأفراد قائلاً «نجحت في تسجيل ثماني ضربات بيردي و10 ضربات في المعدل، كان أداء قوياً بشكل عام، ولم أشعر بأني كنت سأخطئ وأسجل ضربات فوق المعدل وسعيد بالطريقة التي آلت إليها الأمور في النهاية». وعند سؤاله عن خطته ليوم غد للحفاظ على لقبه في جدة، قال كيبكا «سأخرج يوم غد وأحاول الاستمرار في تقديم الأداء نفسه، إذ يبدو أنه فعّال حتى الآن مع وجودي في الصدارة».

وقال جوتش «الجميع يعلم أن اللقب على المحك يوم غد، وهو ما سيجعل الأمور أكثر صعوبة. سأقوم بالخروج إلى أرضية الملعب ومحاولة تسديد أكبر عدد مكن من الضربات في منتصف الملعب ووضع الكرة بعد ذلك في أفضل وضع للضربات القصيرة، وأن يكون يوماً رائعاً في المجمل، ولنرى ما سيحدث في النهاية».

وقال ديشامبو «كنت أعلم أن بروكس وبعض اللاعبين سيلعبون بشكل جيد، وكان عليّ أن أحقق نتيجة إيجابية، نجحت في نهاية الأمر، ولكن كنت أتمنى لو استطعت إنهاء الجولة بضربة بيردي أو حتى ضربتين، وأن أحصل على فرصة أفضل ليوم غد. تبقت لدينا 18 حفرة لذا ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به». وعن صدارة فريقه منافسات الفرق، أضاف ديشامبو «الفريق هو الأهم، بكل تأكيد أرغب في أن نحقق لقب البطولة وأن نتصدر جدول الترتيب قبل التوجه إلى ميامي. نحن فريق رائع، وعمل الجميع بكل جد في هذا العام، وفي حال لعبنا بشكل جيد يوم غد فنحن نستحق فعلاً المركز الأول».

وسيتمكن أفضل 24 لاعباً من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف قولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم. وسيقوم أصحاب المراكز الأخيرة بالانتقال بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين.