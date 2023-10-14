اعتمدت وزارة الرياضة تعيين الدكتور محمد بن ناصر الحربي نائباً لرئيس مجلس إدارة نادي الشباب.

وجاء ذلك بعد تعيين عبدالله الاسطاء مديراً تنفيذياً بعد أن كان نائباً للرئيس حسبما كان معلناً في قائمة الترشح أثناء ترشح قائمة محمد المنجم لرئاسة الشباب آنذاك.

يذكر أن الدكتور محمد الناصر حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الإدارة، وعمل في عدة مجالات في القطاع الحكومي والعسكري والخاص، إضافة للعمل الإعلامي غير المتفرغ.

كما عمل الدكتور محمد أكاديمياً غير متفرغ في جامعات حكومية وخاصة، وحالياً يعمل مدير إدارة التواصل المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في إحدى أكبر الشركات في القطاع الخاص، وهو عضو في العديد من اللجان.