رحبت الجماهير البرتغاليه بالأسطورة قائد منتخب البرتغال ونادي النصر كريستيانو رونالدو، معبرةً عن فرحها بتواجد الدون في صفوف منتخب بلادهم، وذلك من خلال التيفو الذي أعطى نجومية في المباراة التي جمعت منتخبي البرتغال وسلوفاكيا ضمن تصفيات أمم أوروبا، والتي انتهت بفوز البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل من خلالها إلى يورو 2024.وجاء التيفو عبارة عن وضع صورة كريستيانو وكتابة (CB 200)، والذي لاقى إعجاب الكثير من الرياضيين، وقد تألق رونالدو في هذا اللقاء واستطاع تسجيل هدفين، وبالتالي يعزز رقمه كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف دولياً بـ125 هدفاً.