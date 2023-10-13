خرج منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي مع منتخب نيجيريا بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد بورتيماو في دولة البرتغال، ضمن المرحلة الثالثة للاستعداد والتحضير للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023 في يناير القادم.بدأ منتخبنا الوطني اللقاء بتشكيلة مكونة من محمد العويس (حارس)، حسان تمبكتي وعلي البليهي وعبدالإله العمري وناصر الدوسري (دفاع)، فيصل الغامدي وعبدالله الخيبري ونايف هزازي (وسط)، فهد المولد وفراس البريكان وعبدالله الحمدان (هجوم)، وفي الشوط الثاني زج المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيتي بالثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج ليتمكن الأخير من إحراز هدف التقدم لمنتخبنا من ركلة حرة (د: ٦٠)، ومن غلطة دفاعية أحرز عبدالإله العمري هدف التعادل لنيجيريا بالخطأ في مرمى منتخبنا الوطني (د: ٧٣)، ومن خطأ أخر من عبدالله الحمدان في إبعاد الكرة لتصل للاعب نيجيريا كيليتشي إيهيناتشو ليسددها بقوة في المرمى كهدف ثانٍ لنيجيريا (د: ٨١)، وفي الوقت بدل الضائع تمكن محمد كنو من إحراز هدف التعادل من كرة ثابتة (د: ٩٠+١٠)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.