أبدى لاعب المنتخب البرازيلي وفريق الهلال نيمار انزعاجه من تصرفات بعض الجماهير وحالة الغضب الشديدة تجاهه وتجاه زملائه اللاعبين عقب تعادل منتخب بلاده أمام ضيفه الفنزويلي بنتيجة (1-1)، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، إذ قام أحد المشجعين برمي علبة فشار أصابت رأس نيمار لدى توجهه إلى الممر المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس، وقال: «هذا المشجع ليس شخصا متعلما، ولن يستطيع تربية أبنائه بأفضل طريقة ممكنة»، وأضاف يقول: «أنا لا آتي إلى هنا من أجل الإجازة أو لنزهة، جئت لأفعل أكثر شيء أحبه، وهو لعب كرة القدم والدفاع عن ألوان منتخب بلادي. وإذا كان المشجع مستاء مني لهذه الدرجة، فليتدرب بشكل أفضل، ويدخل أرضية الملعب بدلا مني». يذكر أن منتخب «السامبا» تعادل لأول مرة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، بعد انتصارين متتاليين، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر المنتخب الأرجنتيني.