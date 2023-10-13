لم تقتصر الإثارة التي أحدثها نادي النصر في أوساط المجتمع الإيراني على مواجهة «العالمي» أمام بيرسبوليس ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، بل امتدت آثارها حتى انعكست على كافة شرائح الجمهور الرياضي، بل وتعدت المستطيل الأخضر نحو أروقة القضاء، ولكن لسبب غريب، يتمحور حول اللاعب الأسطورة كريستيانو رونالدو.

التهافت الكبير من الجمهور الذي لازم بعثة نادي النصر منذ لحظة وصوله إلى المطار وحتى استقرار بعثة النادي في مقر سكنهم، جعل الأعين تراقب كل تحركات «الدون»، الذي كان حريصا على اللقاء بالعديد من الجماهير الإيرانية والتقاط الصور التذكارية معهم، إلا أن الغرابة حملت في طياتها تفاصيل لم تخطر على البال، حيث قابل رونالدو، الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي المصابة بالشلل بنسبة 85% في مقر بعثة النادي، وهي من أشد المعجبين باللاعب الأسطورة، ومنحها قميصه يحمل توقيعه، فيما قدمت الرسامة لوحتين رسمتهما خصيصا له.

لقاء رونالدو بالرسامة حمامي تسبب بمشكلات كبرى لمهاجم النصر، فوفقا لصحيفة «موندو ديبرتيفو» الكتالونية نقلا عن قناة «شرق إمروز» الإيرانية، فإن عددا كبيرا من المحامين الإيرانيين تقدموا بشكوى بسبب عناق رونالدو للرسامة، وهو الأمر الذي لم يعجبهم، حيث إن لمس المرأة يعادل الزنا وفقا للقانون الإيراني.

وفيما أوضحت شبكة «موندو ديبرتيفو» أن عناق رونالدو لحمامي كان تعبيرا عن شكره لها، ذكر التقرير أن النظام القضائي الإيراني أصدر حكماً عاجلاً على كريستيانو رونالدو بـ99 جلدة، مما يجعله عرضة للاعتقال من قبل السلطات لتنفيذ العقوبة بحقه في حال قدومه إلى الأراضي الإيرانية مجدداً، وهو أمر ليس مستبعداً في حال التأهل إلى دور الـ16 من البطولة ومرافقة فريقه في رحلته.

وكان نادي النصر قد نشر عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» بتاريخ 19 سبتمبر 2023، مقطع فيديو يظهر لقاء رونالدو بالرسامة فاطمة حمامي وتلقيه لوحتين منها، وإهداءه لها قميصاً يحمل اسمه، وأرفق النادي مع الفيديو تعليقاً قال فيه: «الرسامة الإيرانية فاطمة تزور مقر بعثة الفريق في طهران وتلتقي بقائد النصر كريستيانو رونالدو».