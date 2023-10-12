اختتمت مساء البارحة بطولة «منيفة» لجمال الخيل سعودية الأصل والمنشأ ضمن مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2023 في منتجع «نوفا» بالرياض، بمشاركة أكثر من 80 رأساً من الجياد سعودية الأصل والمنشأ، إذ حققت البطلة المهرة «زينة عذبة» إنتاج مربط عذبة بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ لعمر سنة والميدالية الذهبية.كما حقق المهر البطل «أبان عذبة» إنتاج مربط عذبة بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ لعمر سنة والميدالية الذهبية بإجماع الحكام للمرة الثانية على التوالي خلال هذا الأسبوع، كما حقق المهر البطل «مهاجر عذبة» إنتاج مربط عذبة بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ لعمر 2-3 سنوات والميدالية الذهبية.وحققت الفرس البطلة «منارة عذبة» إنتاج مربط عذبة بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ للمرة الثانية على التوالي خلال هذا الأسبوع وحصدت الميدالية الذهبية بإجماع الحكام.وحقق الفحل البطل «خريسان عذبة» إنتاج مربط عذبة بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية بإجماع الحكام، والعائدة جميعها للأمير أحمد بن عبدالعزيز.