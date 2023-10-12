كشف نجم كرة القدم الفرنسي قائد فريق نادي الاتحاد كريم بنزيما أنه فوجئ بمستوى كرة القدم السعودية والشغف الكبير الذي تحظى به اللعبة من قبل الجماهير بمختلف ميولها. وقال في حوار بثّه موقع دوري روشن للمحترفين «السعودية استقبلتني بشكل رائع، والكل يمتلك الشغف والتاريخ من خلفه، وأتمنى ترجمة محبة الناس لي داخل الملعب بإسعادهم بهز الشباك وتحقيق نتائج إيجابية مع فريقي الاتحاد».وكان بنزيما قد أكد دعمه للسعودية لاستضافة كأس العالم، بعد إعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة نسخة مونديال 2034، إذ قال «أخبار رائعة، المستقبل مشرق، مبروك لكل أصدقائي والمحبين في المملكة العربية السعودية، أنا أعرف أنكم تعشقون كرة القدم وخبر الاستضافة يعني لكم الشيء الكثير، وأنا متأكد أن نسخة كأس العالم 2034 ستكون مذهلة». وأضاف «السعودية لديها مشروع ضخم وطَموح، وأنا أسعى للمساهمة فيه لرفع مستوى اللعبة هنا، وبعيداً عن كرة القدم كنت دائماً أرغب في القدوم إلى السعودية منذ سنوات»، موضحاً أن فريقه الاتحاد «لم يتغير كثيراً عن الموسم الماضي وهو شيء جيد، حالياً يتطور خطوة بخطوة لتحقيق تطلعات الجماهير الرائعة التي تستحق أن تخرج في كل مباراة وهي مسرورة بالنتائج الإيجابية».