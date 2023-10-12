ينهي مدرب المنتخب السعودي مانشيني تحضيراته الفنية للمواجهة الودية الأولى أمام نيجيريا غداً (الجمعة)، والتي ستقام الساعة 7:00 مساء على ملعب بورتيماو بمدينة لاغوس البرتغالية، إذ سيجري المدرب مانشيني مناورة كروية رئيسية سيركز من خلالها على تنفيذ اللاعبين للجوانب التكتيكية والمهمات الفنية المطلوبة، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء نيجيريا، وذلك في الحصة التدريبية التي ستجرى على ملعب منتجع كاسكيد في مدينة لاغوس البرتغالية، ضمن المرحلة الإعدادية الحالية لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في قطر مطلع يناير القادم.وتشهد تدريبات الأخضر روحاً معنوية عالية من قبل اللاعبين وحرصهم على استغلال معسكر لاغوس الحالي، بالاستفادة الفنية والتحضير لكأس أمم آسيا القادمة.يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة السادسة في كأس أمم آسيا 2023، وسيخوض 3 مباريات في دور المجموعات، الأولى أمام منتخب عمان، والثانية ضد قرغيزستان، والثالثة أمام تايلند.