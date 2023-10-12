بدأ المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، معسكره الإعدادي في الرياض أمس (الأربعاء)، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، وأجرى الأخضر الأولمبي تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.وركز المدرب الوطني سعد الشهري على الجانب اللياقي وإجراء اللاعبين بعض التمارين المتنوعة بالكرة، وسيبدأ في تنفيذ أسلوبه الفني وتطبيق اللاعبين لبعض الجوانب الفنية والتكتيكية خلال الحصص التدريبية القادمة، في المعسكر الحالي الذي سيستمر حتى الثلاثاء القادم.ويسعى المدرب سعد الشهري لتجهيز «الأخضر الأولمبي» لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، من أجل الحضور المشرف والمنافسة على اللقب القاري.مستجدات الأخضر الأولمبي