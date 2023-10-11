ينتظر النجم الاتحادي عبدالرحمن العبود قرار المدرب سانتو، بالسماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية عقب شهر كامل من التأهيل اللياقي والبدني الذي خضع له اللاعب، من أجل العودة للفريق الكروي الأول والمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات محلياً وقارياً وعالمياً في ما تبقى من الموسم الحالي، إذ سيستأنف الفريق الاتحادي تدريباته غداً (الخميس)، استعداداً لمباراة التعاون (الجمعة) 20 أكتوبر الجاري الساعة (6:00) مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.وكان المدرب سانتو، أبلغ إدارة النادي عقب نهاية الموسم الماضي بعدم حاجته الفنية للاعب عبدالرحمن العبود، إلى جانب اللاعبين حمدان الشمراني الذي انتقل لنادي الاتفاق بشكل نهائي، وعبدالعزيز البيشي الذي انضم لنادي ضمك على سبيل الإعارة لموسم واحد.من جهتها، طالبت جماهير العميد، بضرورة عودة اللاعب عبدالرحمن العبود للمشاركة مع الفريق الكروي في المباريات، ومنح المدرب سانتو فرصة أخيرة للاعب في ظل حاجة الفريق لخدماته الفنية ووضع مصلحة الاتحاد أولاً، خصوصاً أن الفريق الاتحادي تنتظره مباريات مهمة على صعيد البطولات المحلية والقارية والعالمية.يذكر أن اللاعب عبدالرحمن العبود مرتبط بعقد مع العميد حتى عام 2026، بعد أن تم تمديد عقده مع النادي في أكتوبر 2022.عقد العبود مع الاتحاد