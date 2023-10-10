استباقاً لمشاركته في نزال الملاكمة العالمي في افتتاح فعاليات موسم الرياض 2023، والتي ستقام في 28 أكتوبر الجاري، وصل بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل الملاكم فرانسيس أنجانو أمس إلى العاصمة الرياض، في خطوة تعد الشرارة الأولى لمعركة الرجل الأكثر شراسة على مستوى العالم.

ويستعد أنجانو للمنافسة على «حزام بطولة موسم الرياض» ضد منافسه تايسون فيوري، بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، اعتمادا على قدراته الكبيرة في الملاكمة، وخبرة مدربه الأسطورة العالمية مايك تايسون الذي يعد وجوده في النزال إضافة كبيرة لجمهور الحدث الذي أصبح منذ الإعلان عنه محط اهتمام العالم.

وكان أنجانو قد صرح في وقت سابق بأنه سعيد بالاستمرار في تحقيق أحلامه التي بدأها منذ الصغر من خلال الفوز باللقب، لافتا إلى أن هذا النزال ليس مجرد معركة، بل حدث تاريخي يصنع في الرياض، ولا سيما أنه افتتاح الحدث العالمي الكبير «موسم الرياض».

ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، ويستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى عاصمة المملكة العربية السعودية خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة الآلاف من الحفلات الموسيقية والمعارض وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.