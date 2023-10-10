شهدت الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين أحداثاً مثيرة وأرقاماً مميزة، إذ حافظ الهلال على صدارة الترتيب وتصدر قائمة الأقوى هجوماً مع جاره النصر، فيما تصدر الاتحاد قائمة الأقوى دفاعاً رغم خسارته من جاره الأهلي، وشهدت الجولة إحراز 25 هدفاً وبطاقتين حمراوين.واصل الهلال حفاظه على صدارة الدوري بعد تحقيقه الفوز السابع على حساب مضيفه الأخدود بثلاثية نظيفة ليصل للنقطة 23، فيما حل التعاون ثانياً بفوزه على ضيفه الطائي بذات النتيجة، فيما تعثر النصر بالتعادل مع أبها بهدفين لكل منهما ليحتل ثالث الترتيب، وفي ديربي جدة، تفوق الأهلي على جاره الاتحاد بهدف دون مقابل ليحتل الأهلي المركز الخامس خلف الاتحاد الرابع.شهدت الجولة إحراز 25 هدفاً ليصل عدد أهداف الدوري حتى الآن 245 هدفاً بمعدل 3.02 هدف/‏ مباراة، وتم احتساب ركلتي جزاء في هذه الجولة؛ إذ تمكن سعد بقير لاعب أبها من تسجيل ركلة جزاء بنجاح أمام النصر، فيما أضاع سالم الدوسري ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحته أمام الأخدود. ويتصدر قائمة الأكثر تهديفاً فريقا الهلال والنصر بـ 26 هدفاً لكل منهما، فيما يأتي الاتحاد كأقوى دفاع، إذ ولجت شباكه 6 أهداف فقط.فيما يتصدر قائد النصر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف رغم صيامه عن التهديف في هذه الجولة، وحل ثانياً مهاجم الاتفاق موسى ديمبيلي برصيد 7 أهداف، وفي المركز الثالث الثلاثي سالم الدوسري، وميتروفيتش، ومالكوم من (الهلال)، وساديو مانيه من (النصر)، ومراد باتنا من (الفتح) برصيد 6 أهداف.شهدت هذه الجولة خروج 5 حراس بشباك نظيفة ليصل الإجمالي إلى 41 كلين شييت، ويتصدر هذه القائمة حارس الاتحاد مارسيلو غروهي بـ 6 شباك نظيفة، ويطارده 3 حراس برصيد 4 كلين شييت لكل منهم وهم ياسين بونو حارس الهلال وإدواردو ميندي حارس الأهلي ومايلسون حارس التعاون وخرج هؤلاء الثلاثة بشباك نظيفة في هذه الجولة، بالإضافة لحارس الخليج إبراهيم سيهيتش وحارس الرائد أندري مورييرا واللذان انتهت المواجهة التي جمعت فريقهما بالتعادل السلبي.شهدت الجولة التاسعة إشهار الحكام 33 بطاقة صفراء ليصل المجموع الكلي للبطاقات الصفراء إلى 291 بطاقة، فيما رفعوا البطاقة الحمراء مرتين لكل من سعيد الربيعي مدافع الأخدود وسلطان الغنام مدافع النصر والذي تحصل على البطاقة الحمراء بعد انتهاء المواجهة التي جمعت فريقه بفريق أبها، وبذلك تصل عدد البطاقات الحمراء إلى 15 بطاقة.