دشن مدرب المنتخب السعودي مانشيني صباح اليوم الاثنين تحضيراته الفنية للمواجهة الودية الأولى أمام نيجيريا الجمعة القادمة عند الساعة 7:00 مساء على ملعب بورتيماو بمدينة لاقوس البرتغالية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل، إذ أجرى «الأخضر» الحصة التدريبية الأولى على ملعب منتجع كاسكيد، وركز المدرب مانشيني على الجانب اللياقي، وتطبيق اللاعبين الأسلوب الفني الذي سينتهجه خلال المرحلة الإعدادية الحالية لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في قطر مطلع شهر يناير القادم.



وقسم المدير الفني روبرتو مانشيني الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية، وأجريت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب منتجع كاسكيد خصصت لإجراء الإختبارات اللياقية الفسيولوجية لجميع اللاعبين.



هذا وسيضع مانشيني اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء نيجيريا القادم، من خلال الحصة التدريبية غدا التي سيجري خلالها مناورة كروية بهدف خلق المزيد من الانسجام بين اللاعبين والتركيز على تنفيذ بعض الجوانب التكتيكية والمهمات الفنية المطلوبة.

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة السادسة في كأس أمم آسيا 2023، إلى جانب منتخبات عمان، وقيرغيزستان، وتايلند.