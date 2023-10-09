في كل ميدان عالمي تخطف «إسطبلات عذبة» الأضواء من الحضور وتصبح حديث العالم بشكل عام، خصوصاً الفروسي؛ نظير الإنجازات المتتالية التي يحققها الإسطبل في بعض العواصم الأوروبية، والتي تعكس الاهتمام والدعم الكبير الذي يوليه الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية التوحيد في كل محفل فروسي يشارك فيه، إذ سجلت الإسطبلات إنجازاً سعودياً جديداً بتحقيقها كأس الوثبة للأفحل المخصص للجياد العربية الأصيلة لعمر أربع سنوات، عبر المهر «متباهي عذبة» من إنتاج الإسطبل، محققاً انتصاره الثاني في سجله السباقي بفارق ستة أطوال ونصف الطول عن الجواد الذي حل ثانياً بزمن (2:21.20) لمسافة 2,100 متر بميدان تولوز - فرنسا.يذكر، أن «إسطبلات عذبة» سجلت سلسلة من الإنجازات هذا العام في إنجلترا وبلجيكا، وكان آخرها تحقيق كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك بنسخته الخامسة لسباقات الجياد العربية الأصيلة «الفئة الثالثة»، عبر الفرس «ذايدة عذبة» إنتاج عذبة للسباقات والعائدة له، محققة انتصارها الرابع من أربع مشاركات في سجلها السباقي لمسافة 1,600 متر، على ميدان هايدوك بارك بالمملكة المتحدة.وفي الجنادرية وبالتحديد في بطولة جمال الجياد العربية الأصيلة «إنتاج محلي»، والتي استمرت 5 أيام، بمشاركة أكثر من 500 جواد، حقق إسطبل الأمير عبدالعزيز بن أحمد، أربعة ألقاب وفضيتين في البطولة عن طريق المهرة «إشراق عذبة» التي توجت بالذهب في بطولة المهرات، كما حققت المهرة «علياء عذبة» فضية بطولة المهرات، وفي بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ جاءت أولاً المهرة «أبان عذبة» والميدالية الذهبية بإجماع الحكام، كما حققت الفرس «منارة عذبة» بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، وأخيراً توج الفحل «فهد عذبة» بالميدالية الذهبية الفحول، وأجمل حركة في البطولة، وحقق الفحل «بلسم عذبة» إنتاج مربط عذبة فضية بطولة الفحول.