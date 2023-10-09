اكتفى مدرب المنتخب السعودي مانشيني بإجراء اللاعبين لتمرين استشفائي، عقب وصولهم لمقر المعسكر في مدينة لاغوس البرتغالية مساء أمس (الأحد)، والتي ستحتضن معسكر «الأخضر» خلال أيام الفيفا من 8 حتى 17 أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في قطر في مطلع شهر يناير القادم.وسيبدأ مانشيني في تنفيذ مخططاته الفنية للمواجهة الودية الأولى أمام نيجيريا الساعة 7:00 مساء على ملعب بورتيماو، إذ سيجري مناورة كروية سيعمد من خلالها إلى تطبيق الأسلوب الفني وتنفيذ اللاعبين للجوانب التكتيكية، التي ينوي تطبيقها في لقاء نيجيريا القادم، الذي يهدف من خلاله للاستقرار على منهجيته الفنية والأسماء الأساسية التي سيخوض بها منافسات كأس أمم آسيا القادمة.وستكون مواجهة منتخبنا الوطني الثانية في معسكره الحالي أمام منتخب مالي الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري عند الساعة 6:00 مساء على ملعب بورتيماو في ختام معسكره في مدينة لاغوس البرتغالية.انفوجرافيكمستجدات الأخضر- اللاعبين يؤدون تمرين استشفائي- مانشيني يبدأ التجهيز لودية نيجيريا