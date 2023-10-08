دشن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية يوسف البنيان الموسم الرياضي الـ14 للاتحاد ومنصاته الرقمية وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة بالرياض.وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني أن الاتحاد بدأ منذ أربع سنوات برغبة صادقة لمواكبة رؤية المملكة 2030 وذلك لصناعة تحول وطني في الرياضة الجامعية يجعل هذه البيئة تسهم بدرجة فعالة في تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالرياضة والشباب.وقال خلال كلمته بالحفل: «نحتفل اليوم بتحقيق المنجزات والأرقام، وبتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وباحتضان الجامعات للرياضيين وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة والانشغال بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع»، مؤكداً سعيهم للاستمرار بالعمل لتساهم البيئة الرياضية الجامعية في هذا الحراك وهذا التطور وتحقيق الأهداف الإستراتيجية.ونوه الدكتور المزيني بما تحقق اليوم من منجزات، مشيراً إلى أنه نتاج جهود بذلت من الجميع، مثمناً في هذا الصدد لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولأعضاء المجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة جهودهم التي أسهمت في الوصول لهذه النتائج، وللجامعات والكليات الحكومية والأهلية وقادة النشاط الرياضي فيها وعلى رأسهم عمداء شؤون الطلاب الذين صنعوا الفارق بتفاعلهم الكبير مع أنشطة وبرامج الاتحاد.وهنأ رئيس اتحاد الجامعات الطلاب والطالبات المكرمين، مثمناً لهم تمثيل الوطن بالشكل المشرف وتحقيق إنجازات عالمية.عقب ذلك، شاهد الحضور فيلماً عن منجزات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الماضي الـ13، ثم كرم وزير التعليم اللاعبين الذين حققوا منجزات وطنية في بطولة العالم للرياضات القتالية، وهم:طارق حامدي - جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (الميدالية الذهبية)، سند سفياني - جامعة الملك سعود (الميدالية الفضية)، يوسف نابته - جامعة الملك عبدالعزيز (الميدالية البرونزية)، كما كرم الجامعات الفائزة بالمراكز العشرة الأولى للطلاب والطالبات في الموسم الـ13.. وهم:الجامعات العشر الأولى (شطر الطالبات):المركز الأول: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمنالمركز الثاني: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصلالمركز الثالث: جامعة الملك سعودالمركز الرابع: جامعة الملك عبدالعزيزالمركز الخامس: جامعة طيبةالمركز السادس: جامعة عفتالمركز السابع: جامعة الباحةالمركز الثامن: كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبعالمركز التاسع: جامعة دار الحكمةالمركز العاشر: جامعة حائلالجامعات للمراكز العشرة الأولى (شطر الطلاب):المركز الأول: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصلالمركز الثاني: جامعة الملك سعودالمركز الثالث: جامعة الملك عبدالعزيزالمركز الثالث مكرر: جامعة القصيمالمركز الخامس: جامعة الملك فهد للبترول والمعادنالمركز السادس: جامعة الباحةالمركز السابع: جامعة جازانالمركز الثامن: جامعة طيبةالمركز التاسع: جامعة حائلالمركز العاشر: الجامعة الإسلاميةوعقب التكريم دشن وزير التعليم الموسم الرياضي الـ14 لمسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الذي ينطلق في الـ18 من أكتوبر الجاري ببطولة التايكوندو.