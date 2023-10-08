انطلقت اليوم (الأحد) منافسات دوري كرة اليد لجميع المراحل الدراسية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) في جدة، ضمن أولمبياد السلامة الرياضي، وتستمر حتى السابع والعشرين من هذا الشهر.

وتضم المرحلة الابتدائية مدارس: (مجمع الأمير سلطان، اليمامة، الأنجال، الهداية، وعبدالرحمن بن عوف)، فيما تضم المرحلة المتوسطة: (عدي بن حاتم، الملك فهد، عمرو بن الجموح، رياض القرآن، مجمع السلامة، محمد بن علي، والهداية، الأنجال)، أما المرحلة الثانوية فتقام على مجموعتين؛ تضم الأولى: (مجمع الأمير سلطان، روضة جدة، مجمع النور، الأندلس، رياض القرآن، عمر بن عبدالعزيز، الحجاز)، وتتكون المجموعة الثانية من (إشبيلية، عمورية، الزهراوي، الأنجال، مجمع السلامة، المجد).

وسيشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 12 مباراة ضمن دور المجموعات التمهيدي، وستحتضنها 3 مدارس مختلفة، إذ ستُلعَب مباريات المرحلة الابتدائية على صالة مجمع الأمير سلطان، وستكون مباريات المرحلة المتوسطة في صالة مدرسة عدي بن حاتم، وستحتضن صالة مجمع الأمير سلطان المجموعة الأولى من المرحلة الثانوية، ومدرسة إشبيلية مباريات المجموعة الثانية والنهائيات؛ حيث يحصل بطل الدوري على ثلاث نقاط، والوصيف على نقطتين، و المركز الثالث على نقطة واحدة.

ويتم احتساب نقاط الأولمبياد على حسب ما حصدت المدرسة من بطولات ونقاط أكثر؛ حيث يتوّج كل طالب رياضي حصل على المركز الأول أو الثاني أو الثالث، أما عن المدارس الثلاث الأُول؛ التي حصلت على أكبر عدد من النقاط في جميع الألعاب المختلفة، فتتوج بدرع على مستوى مكتب تعليم السلامة بجدة.

وتتكون اللجنة الفنية والتنظيمية من كلٍّ من: صالح الحارثي، حسين الدريهم، ياسر الأهدل، طلال أرشد، نايف القرشي، حسن باصرة، ريان العمري، محمد الجدعاني، فهد جنيدب، محمد بخيت.

من جهة ثانية، وضمن أولمبياد السلامة الرياضي، اختتمت في جدة، منافسات الأدوار التمهيدية لكرة القدم لجميع المراحل الدراسية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)، إذ انتقل للأدوار النهائية ثماني مدارس من ثماني مجموعات، في المرحلة الابتدائية (مجمع سلطان، النور، النموذجية الثانية، عبدالرحمن بن عوف، أبي بن كعب، عبدالرحمن بن أبي بكر، دار الفرسان، عبادة بن قيس)، وفي المرحلة المتوسطة (مجمع سلطان، مجمع الثغر، محمد بن علي، الأنصار، الأندلس، الأمير تركي، الإمام الذهبي، الملك فهد) وعن المرحلة الثانوية (مجمع سلطان، روضة جدة، المشرق، الحجاز، الزهراوي، النهروان، بدر، عمورية).

وكان مدير مكتب تعليم السلامة بجدة علي بن سعيد كرات، دشّن أولمبياد السلامة الرياضي؛ الذي أقيم في مجمع الأمير سلطان في الثالث من هذا الشهر. وأشاد بما تمتلكه محافظة جدة من نُخب متميزة قادرة على الإبداع، معرباً عن ثقته في وصول شباب اليوم في السنوات القادمة لأعلى المستويات، مؤكداً أنّ الأولمبياد تُحدث حراكاً لافتاً من الأنشطة الرياضية وداعمة لأبنائنا الطلاب؛ وذلك باهتمام قيادة بلادنا (يحفظها الله)؛ التي ترسم المستقبل الواعد لهذا الوطن المعطاء في شتى المجالات.