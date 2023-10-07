أكد مدرب نادي النصر لويس كاسترو أن لاعبيه دخلوا برتم عالٍ وبقوه في لقاء أبها الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2. وقال: دخلنا المباراة بقوة وسجلنا هدفين وكان الرتم عالياً ثم انخفض وسجل الخصم هدفاً، ولم نقدم المستوى المأمول.

وأضاف: في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد، ولكن في منتصفه فقدنا توازننا، والخصم كانت له فرص للتعديل ونجحوا، وبعد 10 انتصارات متتالية تذوقنا طعم التعثر وفقدنا النقاط واعتبرها نتيجة مؤسفة.

وزاد: أنا من يتحمل خسارة نقطتين في هذه المباراة، فلا الأساسيون ولا البدلاء يتحملون شيئاً، أنا فقط، في بعض الأحيان أكون غاضباً من مستوى اللاعبين، ولكن لا أبين ذلك، الغضب من جانب المدرب أو اللاعبين طبيعي في كرة القدم، وهذا التعثر لن يعيق شغفنا نحو تحقيق لقب الدوري.

وعن غضب اللاعب ماني عقب تغييره في المباراة، قال: طبيعي جداً في عالم كرة القدم، ومن حق ساديو ماني الغضب لحظة تبديله، والأهم أنه لم يتجاوز الاحترام، وهو لاعب كبير ومؤثر في الفريق.