حافط فريق الهلال على صدارة دوري روشن السعودي بعد فوزه على مضيفه الأخدود بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري المحترفين.



بدأ اللقاء قوياً من الفريقين، وتمكن الهلال من التقدم مبكراً عن طريق اللاعب ميشايل ديلجادو (د: 10)، وقبل نهاية الشوط الأول تحصل لاعب الأخدود سعيد الربيعي على بطاقة حمراء.



وفي الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه وتألق نجمه سيرجي سافيتش بإحرازه الهدفين الثاني والثالث، إذ تلاعب بالدفاع الأخدودي وسددها قوية على يسار الحارس باولو فيتور (د: 71)، ورغم تألق الحارس فيتور في التصدي لركلة الجزاء التي سددها سالم الدوسري إلا أن سافيتش تابع الكرة وسددها في المرمى هدفا ثالثا للهلال (د: 83).



وبهذه النتيجة يحقق الهلال انتصاره السابع ويصل للنقطة 23 محتفظاً بصدارته للدوري، فيما تلقى الأخدود خسارته السادسة وتجمد رصيده عند 7 نقاط وفي المركز 14.



• صدارة الزعيم:



- الهلال يتصدر بـ23 نقطة



- الهلال الفريق الوحيد الذي لم يخسر



- الخسارة الرابعة للأخدود على أرضه