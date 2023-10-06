في واحدة من أجمل لقاءات دوري روشن السعودي انتصر الأهلي على جاره الاتحاد بهدف دون مقابل في ديربي جدة، والذي أقيم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما أدرك أبها التعادل مع مضيفه النصر بهدفين لكل منهما، وذلك ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري المحترفين.في الجوهرة المشعة، أشعل جمهور الاتحاد والأهلي المدرجات وقدم نجوم الفريقين واحدة من أجمل المستويات الفنية والإبداعات الكروية، وقفت راية التسلل أمام فراس البريكان ليحرمه من هدف التقدم وسرعان ما صنع البريكان الهدف الأول لفريقه بتمريرة رأسية جميلة لزميله فرانك كيسي الذي سددها في الزاوية البعيدة عن الحارس مارسيلو غروهي لتعلن الهدف الأول للأهلي (د: ٣١)، وحاول الاتحاد العودة سريعاً ولكن القائم وقف لتسديدة كريم بنزيما.وفي الشوط الثاني، اعتمد لاعبو الأهلي على الكثافة الدفاعية والهجمات المرتدة فيما واصل الاتحاد ضغطه لإدراك التعادل وتمكن بنزيما من ذلك ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف لوجود خطأ على إيغور كورنادو قبل وصول الكرة لبنزيما الذي عاد ليحرز هدفاً آخر في الدقائق الأخيرة ولكن راية التسلل حرمته للمرة الثانية لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الراقي انتصاره السادس ويصل للنقطة ١٩ وفي المركز الخامس، فيما تلقى الاتحاد الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند ١٩ نقطة وفي المركز الرابع.وعلى استاد أول بارك، فرط فريق النصر بنقطتين ثمينتين بعد تقدمه بهدفين دون مقابل على ضيفه أبها ولكن الأخير عاد للمباراة وأدرك التعادل ليوقف سلسلة انتصارات النصر التي امتدت لست مباريات متتالية، وأحرز هدفي النصر كل من: أوتافيو دا سيلفا (د: ٣)، تاليسكا (د: ٢٨)، فيما أحرز هدفي أبها كل من: سعد بقير من ركلة جزاء (د: ٣٦)، كارل إيكامبي (د: ٩٠+٢)، وشهد اللقاء حصول لاعب النصر سلطان الغنام على بطاقة حمراء بعد نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.وبهذه النتيجة يحقق النصر تعادله الأول ويصل للنقطة ١٩ وفي المركز الثالث، كما حقق أبها تعادله الأول ووصل للنقطة السابعة وفي المركز ١٥.