أعلن مجلس الوزراء المصري، دعمه الكامل لرغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2034.

وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم (الخميس) على ثقته التامة في قدرة الأشقاء في المملكة على تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، خاصة في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تتمتع بها المملكة حالياً، وكذا ما تزخر به من إمكانات وموارد تؤهلها لتنظيم هذا الحدث الرياضي الذي ترنو إليه أنظار العالم.

وقال مجلس الوزراء المصري، إن هذا الدعم الكامل والثقة التامة، مبعثهما قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين بلدينا قيادة وحكومة وشعبا، وكذا الدعم والمساندة والتعاون المستمر بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في مختلف المجالات.