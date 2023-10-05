اعتلى فريق التعاون صدارة دوري روشن السعودي مؤقتاً بعد فوزه على ضيفه الطائي بثلاثة أهداف دون مقابل، وشهدت قمة الشرقية ريمونتادا للنموذجي على حساب مضيفه الاتفاق بهدفين لهدف، فيما انتهى ديربي الرياض والذي جمع الرياض والشباب بالتعادل بهدفين لكل منهما، وحقق ضمك انتصاره الثاني على التوالي بفوزه على ضيفه الحزم بأربعة أهداف لهدف، وذلك ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي.على ملعبه وبين جماهيره انتصر التعاون على ضيفه الطائي بثلاثية نظيفة أحرزها كل من: موسى بارو (د: ١١)، جواو بيدرو (د: ١٣)، الفارو ميدران (د: ٥٧)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه السابع ويصل للنقطة ٢٢ محتلاً صدارة الدوري مؤقتاً، فيما تلقى الطائي الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند ٧ نقاط وفي المركز ١٥.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، قلب الفتح تأخره من أمام مضيفه الاتفاق لفوز قاتل، وتقدم الاتفاق عن طريق موسى ديمبلي (د: ٦٤)، وعادل للفتح لوكاس زيلارايان (د: ٨٥)، ومن ثم أضاف دجانيني تفاريس الهدف الثاني للفتح (د: ٩٠+٣)، وبهذه النتيجة يحقق الفتح انتصاره الخامس ويصل للنقطة السابعة عشر متساوياً مع الاتفاق ومتفوقاً عليه بفارق الأهداف ليحتل الفتح المركز الخامس ويتراجع الاتفاق للمركز السادس بعد ان تلقى الخسارة الثانية.وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، خرج فريق الرياض وضيفه الشباب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وأحرز هدفي الرياض كل من: اندري غراي (د: ٣٦)، خوانمي (د: ٧٣)، فيما أحرز هدفي الشباب كل من: رومان سايس (د: ٥٣)، إياغو سانتوس (د: ٨٧)، وبهذه النتيجة يحقق الشباب تعادله الثالث ويصل للنقطة التاسعة وفي المركز ١١، فيما حقق الرياض تعادله الثاني ويصل للنقطة الثامنة وفي المركز ١٣.وعلى ملعبه وبين جماهيره حقق ضمك فوزه الثاني على التوالي بعد تفوقه على ضيفه الحزم بأربعة أهداف لهدف، واحرز أهداف ضمك كل من: اسان سيساي (د: ١٦)، جورج نكودو (د: ٤٢)، أحمد الزين (د: ٤٦)، برونو فيانا (بالخطأ في مرمى فريقه ٦٣)، فيما جاء هدف الحزم الوحيد عن طريق نواف الحبشي (د: ٨٣)، وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه الثاني ويصل للنقطة العاشرة وفي المركز العاشر، فيما تلقى الحزم الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند ٣ نقاط وفي المركز ١٨.