أكد لـ«عكاظ» عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز أن نية المملكة العربية السعودية استضافة كأس العالم 2034 تجسد المكانة العالمية التي تشهدها من خلال النهضة والتطور في الأصعدة كافة، بدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمام غير مستغرب من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما انعكس على النقلة الكبيرة للقطاع الرياضي في السنوات الماضية.وأشار عبدالله بن سعد إلى أن إعلان نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 يعتبر خطوة مهمة وتاريخية كدولة شغوفة بكرة القدم، وتأكيدا حقيقياً للنجاحات التي تشهدها بلادنا في مختلف الرياضات وفي مقدمتها لعبة كرة القدم،مبيناً أن المملكة من خلال نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034 تعمل على تقديم تجربة مختلفة وغير مسبوقة على مستوى العالم.وشدد الأميرعبدالله بن سعد على أن النجاحات التي سجلتها المملكة في استضافتها للأحداث الرياضية العالمية الكبرى في مختلف الألعاب خلال السنوات الماضية خير شاهد على ما تحظى به بلادنا من مكانة مميزة وصلت لها وجعلتها محط أنظار العالم.وأضاف: «ثقتنا في قيادتنا الرشيدة كبيرة بالفوز بتنظيم كأس العالم 2034، وستكون نسخة استثنائية على مر تاريخ بطولات كأس العالم بمشيئة الله».وبارك الأمير عبدالله بن سعد لدول المغرب وإسبانيا والبرتغال الفوز بتنظيم كأس العالم 2030، متمنياً لها النجاح في استضافة الحدث العالمي».