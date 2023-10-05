بعد ساعات من انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتشار الحشرة الماصة للدماء «بق الفراش» في مترو باريس ومطار شارل ديجول وأماكن عدة أخرى، حسبما ذكرت وكالة فرانس 24، تشعر فرنسا بالقلق من عودة ظهورها مجدداً في أنحاء البلاد، مع تزايد مخاوف أن تؤثر هذه الحشرات الزاحفة على دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، إذ أعلنت الحكومة الفرنسية أنها أطلقت جهوداً من أجل مكافحة «حشرات بق الفراش» التي ظهرت بأعداد كبيرة للغاية أخيراً في العاصمة باريس، وتعهدت بمواجهة الحشرة بشكل سريع، سعياً للقضاء عليها واتخاذ إجراءات تحمي مستخدمي الأماكن والمواصلات العامة في باريس قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس المقررة في شهري يوليو وأغسطس 2024.