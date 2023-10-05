هنأت عدد من الصحف العربية والخليجية والعالمية المملكة العربية السعودية بعد إعلان اتحاد الكرة المحلي نية «مملكة العز والفخر» استضافة نهائيات كأس العالم 2034 بعد مطالبة الاتحاد الدولي (الفيفا) الدول في آسيا ومنطقة الأوقيانوس بالتقدم للاستضافة.وقال الاتحاد السعودي إنه ينوي الترشح لاستضافة البطولة وفقاً لخطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.وأكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بهذه المناسبة، أن رغبة المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاساً لما وصلت إليه -ولله الحمد- من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزاً قيادياً وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.وأبان ولي العهد –حفظه الله– أن نية الاستضافة تأتي تأكيداً على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.وتعد الرياضة رافداً أساسياً لنمو الاقتصاد وازدهاره، إذ تحرص المملكة على الاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي من خلال العمل المستمر على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما ينعكس على مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، وتوفير تجربة رائعة غير مسبوقة لعشّاق كرة القدم في العالم في عام 2034.وكانت المملكة قد نجحت باستضافة أكثر من 50 حدثاً رياضياً دولياً منذ عام 2018 في مختلف الرياضات مثل كرة القدم ورياضة المحركات والجولف والرياضات الإلكترونية والتنس والفروسية وغيرها، كرّست من خلالها مكانتها كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية.ويأتي إعلان نيّة الترشح لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم بعد 6 مشاركات سابقة للمنتخب السعودي كان آخرها في عام 2022.فيما قالت عدد من الصحف العالمية مثل: «dailymail - theathletic - timesofindia» يبدو أن العالم مقبل على مشاهدة مونديال خيالي خرافي من الدرجة الأولى، إذ سيكون محط أنظار العالم أجمع، فبعد النجاح الذي حققته دولة قطر بمونديال 2022 سيكون الدور على المغرب التي ستحقق نجاحاً من المتوقع، لكن مونديال 2034 سيكون الأكثر انتشاراً وسمعه وتنظمياً من جميع النواحي لما تملكه المملكة من إمكانات عالية وهائلة.فيما رحبت دولة قطر بترشح السعودية لاستضافة المونديال، إذ أعربت وزارة الخارجيَّة القطرية، في بيانٍ قالت فيه، تأمل دولة قطر أن تتوج المساعي السعوديَّة بالفوز بحقِّ استضافة الحدث الكُروي العالمي الكبير، مشيرةً إلى القدرات العالية التي تتمتع بها المملكة في مختلِف المجالات وأهليتها التامة لتنظيم الحدث الرياضي الأهم عالمياً.