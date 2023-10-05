أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال دعمه الكامل لملف المملكة العربية السعودية باستضافة مونديال كأس العالم 2034.

وقال درجال في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية: «إن تقديم الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب استضافة كأس العالم هو نجاح وخطوة كبيرة تحسب لكل العرب وعلينا دعم ذلك ومساندته والوقوف معه بكل الإمكانيات».

وأضاف درجال إننا على ثقة عالية بقدرة وإمكانيات السعودية، وأنه سيكون مونديالاً مميزاً يبهر العالم بأسره، لذلك فإن واجبنا دعم ملف المملكة العربية السعودية بكل ما أوتينا من قوة وإمكانيات لتنظم المونديال ليكون باستضافتها.