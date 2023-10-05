استقبل مدير مكتب وزارة الرياضة بمكة المكرمة عمر المدني مسؤولي ناديي أهلي حلب والكهرباء العراقي اللذين اختارا خوض مبارياتهما على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.وقدم المكتب الورود والدروع التذكارية لمنسوبي الناديين أثناء تواجدهم في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع لخوض مباراة الفريقين ضمن دوري المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اللقاء الذي انتهى بفوز الكهرباء العراقي بهدفين مقابل لا شيء.ويخوض أهلي حلب مباراته الثانية في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري بمكة المكرمة أمام فريق الكويت الكويتي.