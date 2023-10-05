بداية مثيرة تشهدها الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي، التي تنطلق اليوم (الخميس) بأربعة لقاءات، وستكون أكثرها إثارة قمة الشرقية التي تجمع الاتفاق (خامس الدوري) بجاره الفتح (سابع الدوري) عند تمام الساعة 9:00 مساءً، ويسبقها ديربي الرياض الذي يجمع الشباب (المركز 11) بجاره الرياض (المركز 15) عند تمام الساعة 6:00 مساءً، وفي ذات التوقيت يستضيف التعاون (ثالث الدوري) نظيره الطائي (المركز 14)، فيما يستضيف ضمك (المركز 12) فريق الحزم (المركز 18) عند تمام الساعة 3:00 عصراً.فعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام جاره الرياض لاستعادة انتصاراته بعد خسارته في الجولة الماضية، وكذلك للابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل الليث الأبيض المركز 11 برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين و4 خسائر، وله من الأهداف 9 وعليه 15 هدفاً، فيما يطمح الرياض لمواصلة انتفاضته بعد فوزه في الجولة الماضية وكسر سلسلة الخسائر، ويحتل مدرسة الوسطى المركز 15 برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل و5 خسائر، وله من الأهداف 6 وعليه 19 هدفاً.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يطمح الاتفاق وضيفه الفتح لخطف النقاط الثلاث ومواصلة الانطلاقة نحو مراكز القمة، وسيشعل فارق النقاط الثلاث قمة الشرقية، إذ يسعى الاتفاق للوصول إلى النقطة العشرين، فيما يسعى الفتح للوصول للنقطة 17 ومعادلة منافسه في لقاء الليلة، ويحتل الكوماندوز المركز الخامس برصيد 17 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 15 وعليه 9 أهداف، فيما يحتل النموذجي المركز السابع برصيد 14 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادلين وخسارتين، وله من الأهداف 20 وعليه 14 هدفاً.وعلى ملعبه وبين جماهيره، يطمح التعاون لاستغلال ظروف ضيفه الطائي والظفر بالنقاط الثلاث، ويحتل سكري القصيم المركز الثالث برصيد 19 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة وله من الأهداف 16 وعليه 7 أهداف، فيما يسعى الطائي لوقف النزيف النقطي، إذ يحتل فارس الشمال المركز 14 برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل و5 خسائر وله من الأهداف 7 وعليه 14 هدفاً.ويستضيف ضمك نظيره الحزم على ملعب ضمك بخميس مشيط، ويسعى صاحب الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي والهروب من مراكز الخطر، إذ يحتل فارس الجنوب المركز 12 برصيد 7 نقاط حصدها من فوز و4 تعادلات و3 خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 14 هدفاً، فيما يسعى الحزم لتحقيق انتصاره الأول، إذ يعد الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز ويملك في رصيده 3 نقاط فقط من 3 تعادلات و5 خسائر ويحتل المركز 18 والأخير.