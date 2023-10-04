تفاعلت حسابات أندية دوري روشن عبر «إكس» بعد إعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034. وكتب حساب نادي الهلال «السعوديـة.. وجهة العالم»، وعلق حساب نادي النصر «الأحـلام.. نعيشها في وطننا العظيم واقعاً»، فيما كتب حساب نادي الفيحاء «نهضة شاملة في كل المجالات جعلت من أحلامنا معك واقعاً» وعلق حساب نادي الاتفاق «وطنٌ نحلم فيه، ونرى أحلامنا تتحقق»، ودوّن حساب نادي الرائد «نحلم.. لنحقق»، ونشر حساب نادي التعاون تصميماً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد، مدوِّناً «معكم.. أحلامنا واقع»، وعلق حساب نادي الحزم «الأحـلام.. نعيشها في وطننا العظيم واقعاً مع قـائدنا الملهم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».وكتب حساب نادي الوحدة «طموحنا فعل وليس قولاً برؤية القائد الملهم.. المملكة تعلن نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034»، وكتب حساب ضمك «أحلامنـا دائماً واقـع».ونشر حساب نادي الشباب تصميماً لتصريحات ولي العهد، مُذيلاً إياها بتعليق «بدعمكم.. الأحلام تتحقق»، وعلق حساب نادي أبها «نحلم ونحقق.. المملكة تعلن نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034».وأعاد حساب نادي الاتحاد التغريد بتصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.