أكد رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، دعم الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ملف استضافة المملكة العربية السعودية كأس العالم 2034 وقال «على ثقة بأن الملف السعودي سيكون قادراً على تلبية متطلبات الاستضافة كافة، ونحن سنقف مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية داعمين لهم».كما قدم آل ثاني التهنئة للأشقاء في المملكة المغربية لفوزهم باستضافة «كأس العالم 2030» مع إسبانيا والبرتغال، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في استضافة هذا الحدث العالمي.