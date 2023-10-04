رفع رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين، بعد تحقيق منتخب قفز الحواجز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19. وقال الأمير عبدالله «ما تحقق اليوم يأتي بتوفيق الله عز وجل ثم بالدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة حفظها الله وإشراف ومتابعة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه، لمراحل تجهيز المنتخب للمشاركة في الآسياد الذي أثمر تتويج أبطال المنتخب السعودي بالذهب».وأضاف «أهنئ إخواني الفرسان رمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي وعبدالرحمن الراجحي ومشاري الحربي على هذا الأداء الرائع الذي أتى بعد عمل طويل ومستمر خلال الفترة الماضية».وعبر رئيس الاتحاد السعودي للفروسية عن سعادته بوجود فرسان مميزين قادرين على تحقيق طموحات السعوديين في المحافل الدولية. وقال «اليوم شهدنا مشاركة مشاري الحربي وعبدالرحمن الراجحي لأول مرة في الآسياد، إضافة إلى الفارسين الأولمبيين رمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي وهنا تجتمع الخبرة وروح الشباب، ولله الحمد السعودية تمتلك عدداً كبيراً من الفرسان المميزين، فلدينا صفان ثانٍ وثالث من الفرسان الشباب الذين يقدمون أداء رائعاً في المنافسات المحلية والدولية».وختم حديثه قائلاً «بإذن الله ستتوالى الإنجازات ويحقق أبطالنا ذهب الفردي بعد غد، وسنواصل العمل الفترة القادمة على تجهيز المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية العام القادم».وكان المنتخب السعودي لقفز الحواجز قد أكد زعامته للقارة الآسيوية بنيله للمرة الثانية على التوالي بعد «جاكرتا 2018» الميدالية الذهبية لمسابقة قفز الحواجز للفرق، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 «هانغتشو 2022»، التي جرت على ميدان الفروسية في مدينة هانغتشو الصينية.وجاء فوز فرسان الأخضر رمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي وعبدالرحمن الراجحي ومشاري الحربي، بعد تصدرهم الجولتين الأولى والثانية دون أخطاء، ثم أكدوا استحقاقهم الميدالية الذهبية في جولة التمايز، التي أنهوها بلا أخطاء بزمن 111.83 ثانية، تاركين المركز الثاني للمنتخب القطري، والمركز الثالث للمنتخب الإماراتي.وتعد ذهبية اليوم الميدالية الخامسة في تاريخ مشاركة أخضر قفز الحواجز في مسابقة الفرق، إذ يتسيد عرش الفروسية الآسيوية منذ أول مشاركة له في آسياد الدوحة 2006 حتى النسخة الحالية 2022 بمجموع (أربع ذهبيات، وفضية واحدة).وبهذه الميدالية، ارتفع الرصيد السعودي من الميداليات في آسياد «هانغتشو 2022» إلى ست ميداليات (ثلاث «ذهبية»، فضيتان، وبرونزية واحدة).