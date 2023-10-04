تخلى اليوتيوبر الشهير «سبيد» المعروف بعشقه لكريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، عن دعم مانشستر يونايتد، والتفرغ لتشجيع ودعم «العالمي»، بعد 36 عاما من تشجيعه لفريق «الشياطين الحمر». جاء ذلك على ذمة التقرير الذي بثه موقع الـ«RT» الالكتروني، إذ كتب اليوتيوبر الأمريكي الشهير «سبيد» عبر حسابه الرسمي على منصة «X» عقب نهاية مباراة يونايتد وغلطة سراي: «هذا كل شيء، الصفقة انتهت، لم أعد مشجعا لمانشستر يونايتد، لقد كنت عضوا في النادي منذ عام 1987 وأحمل التذاكر الموسمية منذ عام 1999، لكن لن أجدد تذاكري الموسمية مرة أخرى، أما عن تين هاغ (مدرب مانشستر يونايتد) وأونانا (حارس المرمى) فقد قمت بحظرهم من اليوم». وأضاف: «سأصبح مشجعا للنصر من الآن فصاعدا، هناك يعرفون كيف تدار كرة القدم».وتفاعل حساب نادي النصر على منصة «X» مع تدوينة «سبيد»، إذ أعلن تخصيص النادي السعودي تذاكر موسمية لليوتيوبر الأمريكي.ويعتبر رونالدو من أساطير مانشستر يونايتد، لكن علاقته مع النادي ساءت بعدما رحل عنه في يناير الماضي، بعد مشكلات مع مدرب الفريق إريك تين هاغ، إذ يمر الفريق الإنجليزي بفترة عصيبة، حيث تلقى خسارة أمس (الأربعاء)، على يد غلطة سراي التركي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي تعتبر السادسة في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.وسبق لـ«سبيد» أن التقى رونالدو على هامش مباراة البرتغال والبوسنة في يونيو الماضي، وحينها لم يتمكن اليوتيوبر الأمريكي من احتواء حماسته وسعادته بمقابلة لاعبه المفضل.يذكر أن «سبيد» اشتهر بقيامه ببث مباشر متنوع يلعب فيه بشكل أساسي ألعاب الفيديو بما في ذلك «Roblox» و«Fortnite» ولعبة «فيفا» الشهيرة.