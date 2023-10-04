أبدى اتحاد الكرة الويلزي رغبته في إقامة مباراة ودية ضد الأرجنتين، خلال شهر مارس المقبل، ضمن استعداد المنتخب «الويلزي» ليورو 2028، وأشار الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة الويلزي نويل موني، عبر شبكة «ياهو سبورت»، في التقرير الذي نشره موقع الـ «RT» الإلكتروني، إلى أن هذه المباراة الودية تأتي في إطار الاستعداد لاستضافة يورو 2028، وأكد موني أن هناك محادثات مستمرة لإقامة هذه المباراة الودية، مضيفاً أنه تحدث في الأمر مع السفير الأرجنتيني.وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي: «لقد انتهزت الفرصة للتحدث مع السفير، وكان متحمساً للفكرة، على الرغم من أنه ليس صاحب القرار»، وختم تصريحاته: «هناك روابط تاريخية بين الأرجنتين وويلز، قد لا نكون في أولوية خطط منتخبهم، ولكن أتمنى أن أرى ميسي يلعب في كارديف». وسبق أن التقى منتخبا الأرجنتين وويلز مرتين، آخرهما انتهت بالتعادل (1-1) في مباراة ودية عام 2002.وتشترك ويلز مع إنجلترا وإيرلندا الشمالية وإسكتلندا وإيرلندا في ملف واحد لاستضافة يورو 2028.