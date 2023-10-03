انطلقت في قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف، فعاليات البطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكوندو بمشاركة أكثر من 110 رياضيين يمثلون قوات تسع دول، بحضور قائد منطقة الطائف العسكرية اللواء الركن خالد الشيبة.

وألقى رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكوندو اللواء الركن عبيد الجهني، كلمة رحب فيها بممثلي الدول المشاركة، ونوه فيها بالدعم والرعاية الكبيرين اللذين تحظى بهما الرياضة في القوات المسلحة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع -حفظه الله-، وهو ما يعكس حجمها وأهميتها وأثرها البالغ في رفع مستوى اللياقة البدنية والروح المعنوية لديهم.

من جهته، أكد مدير البطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكوندو العميد سلطان الشهري، على أهمية البطولة ودورها العميق في توطيد العلاقات الأخوية التي تجمع البلدان الشقيقة، منوّها بأثرها البارز في إبراز الكفاءات البدنية وصقل المهارات القتالية. وأوضح أن البطولة ستقام لمدة أسبوع، ويشارك فيها أكثر مئة رياضي يمثلون كلاً من المملكة العربية السعودية، وقطر، وعُمان، والمغرب، والأردن، وتونس، والكويت، والجزائر، وفلسطين.

بعد ذلك، أعلن قائد منطقة الطائف العسكرية، افتتاح البطولة، والإذن بانطلاقها، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح، وداعيًا للتحلي بالأخلاق الرياضية والتنافس الشريف.