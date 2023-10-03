أهدى اللاعب الشاب عيسى غزواني، المملكة العربية السعودية الميدالية الذهبية لسباق 800م، مساء اليوم (الثلاثاء) على ميدان ومضمار الاستاد الأولمبي بمدينة هانغتشو، ضمن منافسات اليوم الخامس لأم الألعاب في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر (هانغتشو 2022)، رافعا بذلك الرصيد السعودي من الميداليات الآسيوية إلى خمس ميداليات (2 ذهبية، 2 فضية، وبرونزية واحدة)، إذ جاء فوز غزواني بالذهبية، بحلوله أولاً بزمن 1.48.05 دقيقة والتي تعتبر أول ميدالية سعودية في الدورات الآسيوية بهذا السباق، تاركاً الفضية للهندي «أفصل محمد» بزمن 1.48.43 دقيقة، والبرونزية للعماني حسين الفارسي بزمن 1.48.43 دقيقة.ودخل مفاجأة السعودية، النجم غزواني السباق، برقم زمني يعتبر سادس أقل رقم زمني يتم تسجيله من المشاركين الثمانية هذا الموسم، إضافة لكونه غير مصنف في ترتيب الجدول العالمي لسباق الـ800م، عكس المشاركين الآخرين والذين يتصدرهم الهندي كريشن كومار بالمركز الـ63 عالمياً.من جهته عبر «غزواني»، عن سعادته البالغة بنيل أول ميدالية من أول تواجد له في دورات الألعاب الآسيوية، وقال: «إن تحقيق الميدالية الذهبية، يأتي بفضل التكنيك الصعب الذي اتبعته في السباق»، مهدياً الميدالية لوالدته، وللجمهور الرياضي بالمملكة، ولمدربه عبدالله الجمعة والإداري مخلد العتيبي.